Morón firmó un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores municipales de la salud

El intendente Lucas Ghi firmó un nuevo acuerdo salarial con la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, que otorga otro aumento para los ingresos de los trabajadores de la salud. El convenio incluye también aumentos especiales para las guardias médicas.

El jefe comunal y el doctor Hernán Rodolfo Bermejo, en representación de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal, firmaron esta tarde un nuevo aumento salarial para los trabajadores de la salud municipales. El incremento será del 10% desde 1 de junio sobre los haberes básicos, que se suma al 15% que ya se había otorgado en marzo. De esta forma, el sueldo básico del personal del Sistema Único Municipal de Salud asistente 24 horas llegará a 36 mil 734.

En el mismo acuerdo, se incluyó un aumento para las guardias médicas, desde el 1 de julio. Según lo acordado, el servicio de guardia de los días de semana pasará a pagarse 16 mil pesos y los fines de semana 18 mil.

Luego de la firma, Ghi afirmó que “así como lo hicimos hace pocos días con representantes de distintas organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del municipio, hoy firmamos un nuevo aumento con los profesionales de la salud”. “Este acuerdo es fruto de un ejercicio de diálogo, del intercambio, en el marco del respeto, que siempre tenemos con quienes representan a las y los trabajadores. Ese diálogo es para nosotros tan importante como la resolución final de esta mejora salarial”, añadió.

Por su parte, Bermejo sostuvo que “estos aumentos significan el reconocimiento a un esfuerzo muy grande que estamos haciendo las y los trabajadores de la salud”. “En uno de los años más particulares que tuvo la historia de la salud en la Argentina y que a nosotros, como se dice, nos tocó estar en la trinchera, y estamos viviendo un momento de mucho sacrificio. Lograr un acuerdo salarial, en este contexto en el que el salario de uno siempre se ve retrasado, destaca la buena predisposición de un Ejecutivo municipal que entiende no solo la problemática sino también la realidad, y que se ha puesto al lado nuestro en esta cuestión”, remarcó.

Y el dirigente gremial agregó: “El acuerdo ha sido bueno, lo hemos llevado a asamblea y fue ratificado por todos los compañeros, prácticamente muy rápido, por lo tanto, eso habla de la muy buena voluntad de ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Como decía Lucas Ghi, siempre tenemos cosas para mejorar y el camino es el diálogo”.

Estos aumentos se suman a otras mejoras dispuestas por la Comuna, como los incrementos salariales acordados a finales de abril para fortalecer el sistema de salud y el pase a planta permanente a enfermeras y enfermeros que cuenten con más de 6 meses de antigüedad, junto a otros 750 trabajadores y trabajadoras con 5 años o más de antigüedad laboral.

El jefe comunal concluyó que “con la pandemia, estamos atravesando una coyuntura muy sensible para el conjunto de la sociedad y en particular para los y las trabajadoras de la salud, y en ese contexto, nosotros como conducción política del Estado queremos no solo reconocerlos en términos simbólicos, sociales, que naturalmente lo merecen, sino que además eso tenga una correspondencia en términos remunerativos”.

Estas medidas forman parte del fortalecimiento de todo el sistema de salud que lleva adelante el gobierno municipal desde el inicio de la gestión. En un trabajo coordinado permanentemente con los gobiernos nacional y provincial, en plena pandemia de coronavirus el Municipio de Morón consiguió aumentar en más del doble la cantidad de respiradores y más del 20% la cantidad de camas del Hospital Municipal. Además, reforzó con unidades modulares la capacidad de atención del hospital y puso en marcha un sistema integrado de prevención y detección de casos de coronavirus en todo el territorio.

En el encuentro para la firma del acuerdo, que se llevó a cabo en el palacio municipal, también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Diego Spina; y el secretario de Salud, Martín Latorraca.