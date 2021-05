Morón firmó un convenio para crear dos zonas de crianza comunitaria

Finalmente, el titular de esa área destacó que “es esencial el trabajo en conjunto en el campo de las políticas relacionadas a las infancias”. “Hablamos de conformar un amplio sistema de protección integral de derechos desde el Estado nacional, provincial, municipal, organizaciones, clubes, parroquias, etc. Para realizar un trabajo armónico”, remarcó, t agregó que “el Municipio tiene un rol fundamental, teniendo una agenda amplia en la materia, trabajando con niños, niñas y adolescentes con sus familias”. “Esas mayores responsabilidades del Municipio se capitalizan mejor cuando hay un liderazgo, y Morón cuenta con una agenda de las infancias muy jerarquizada”, finalizó.

