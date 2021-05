San Isidro celebró sus fiestas patronales

Germán Funes que asistió con su esposa a la ceremonia religiosa, completó: “Esta fecha nos conmueve mucho a los sanisidrenses. Nos trae muchos recuerdos de la infancia, la procesión, la kermesse, esa unión como comunidad. Me encanta decir que soy de pueblo porque siento que San Isidro es así por la calidez de su gente”.

Y destacó la celebración de la misa en su honor. “Fue recibido con alegría en las parroquias y nos dio mucha felicidad poder celebrar la santa misa. Le pedimos a la sabiduría de San Isidro, al ser conocedor de los ritmos de la tierra por su tarea de labrador que nos ayude a ser pacientes, a no perder el equilibrio emocional y a que no nos dejemos llevar por el enojo que produce la situación que estamos viviendo”, indicó.