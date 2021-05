Tras la muerte de un trabajador, recolectores sitian Caseros en reclamo de vacunas

Por la protesta, no habrá recolección de residuos en el partido de Tres de Febrero, al menos por hoy. Todos los camiones detenidos a lo largo de la calle Alberdi, frente a la plaza central y el palacio municipal generaron el desvío del tránsito por parte de agentes de la Policía.

A pesar de que el plan de vacunación lo ejecuta exclusivamente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los trabajadores optaron por reclamar antes la intendencia, sin embargo es el gobierno de Axel Kicillof el responsable de la muerte del chofer y de las posibles consecuencias que tiene no haber vacunado a personal esencial a más cinco meses de iniciado el plan.