El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó la rendición de cuentas del año pasado

Sobre el debate en el recinto, Pablo Peredo concluyó: “Dado la falta de iniciativa de la oposición, que no solicitó documentación alguna, ni pidió información y/o aclaraciones de ningún tipo, así como su inusitado silencio en la discusión en el recinto, es que no se pudo obtener un sano intercambio sobre las miradas de ejecución de políticas públicas tan necesarias en democracia”.

Con respecto a los comerciantes sanfernandinos afectados por el cese de sus actividades, el intendente tomó la decisión de no cobrarles las tasas al cien por ciento de ellos, lo que representó más de 45 millones de pesos que el Municipio dejó de percibir, como así también la suspensión de aumentos que estaban previstos para el 2020. Además, se puso a disposición una plataforma digital específica para incentivar las compras online llamada “Compramos en Sanfer”.

El presidente del bloque oficialista, Pablo Peredo, comentó: “La rendición de cuentas es el instrumento político por el cual se evalúa la gestión municipal, en cuanto a lo comprometido, como asimismo en sortear los desafíos de la coyuntura. No obstante, hoy nos toca analizar una gestión que antes de poder llevar adelante todos sus ambiciosos proyectos, tuvo que abocarse a gestionar un estado de pandemia, algo que venía sin experiencias previas y con un sinfín de incertidumbres, pero con la convicción que el objetivo tenía que ser cuidar y contener a los vecinos”.