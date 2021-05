Tres de Febrero: Mujeres peronistas en acción

Proveniente de una familia militante, Cintia Solange Tronceda define a la Mesa Peronista de Tres de Febrero como la alternativa de poder donde el feminismo es parte del debate y la discusión política territorial.

¿Cómo fue tu comienzo en la militancia política?

Todo lo que soy se lo debo a mi familia. Desde niña siempre me encontré en ese lugar, pero decidí comenzar a involucrarme de forma activa cuando la Mesa Peronista de Tres de Febrero llamó a la unidad. Ahí es donde encontré mi lugar. Decidí estar con los jóvenes, dar mi vocación de servicio para que, junto a otros militantes, pudiéramos asistir a los vecinos de nuestro distrito. También me reuní con un grupo mujeres para crear juntas una asociación civil qué se llama “Mujeres por Tres de Febrero”.

¿Por qué la Mesa Peronista y no otro espacio?

Tomé la decisión de pertenecer a la Mesa Peronista de Tres de Febrero porque encontré una alternativa de poder donde como mujer me siento parte del debate y la discusión política. Fue el único lugar donde no me hicieron sentir solo un número.

Desde tu lugar feminista, ¿cuál crees que sería el rol de la mujer en la política ayer y hoy?

Antes se veía una participación en la política desde afuera, siempre lejana a las decisiones. Se utilizaba a la mujer para ocupar lugares en listas, pero no como voces con su propio pensamiento y lógica. No nos podíamos expresar. En cambio, hoy encuentro que nos escuchan y nos dan un lugar. Es muy importante tener buenos compañeros que nos dan ese espacio para expresarnos, estar en un debate y proponer o llevar adelante una discusión política.

¿En qué ámbitos hoy milita “Mujeres por Tres de Febrero”?

En principio, estamos muy felices porque acabamos de concluir todo el papeleo que nos habilita como asociación civil. Eso asienta nuestras bases para continuar con nuestro objetivo, la ayuda social al vecino. Tenemos varios proyectos importantes como lograr que la gente pueda estudiar a través de nuestra asociación o recibir donaciones para repartirlas entre quienes más las necesitan. Estamos comenzando, pero somos todas mujeres participando para mejorar, aunque sea un poquito, nuestro Tres de Febrero.

¿Cómo llegan a la gente común con su propuesta? ¿Cómo comunican lo que hacen?

De boca en boca, también con redes sociales, pero contamos con una herramienta principal que es la radio. Hacemos un programa que se llama “Mujeres por 3F” y sale por el dial FM 88.9 FM, Unión de Radios. Es de interés general, hablamos de todo lo que pasa en Tres de Febrero en economía, salud, educación y hasta seguridad. En nuestro primer programa contamos con la presencia del conductor de la mesa, Horacio Alonso. Luego, en el segundo, hicimos un homenaje a Evita por su aniversario natalicio; y en nuestra última emisión hablamos con un reconocido referente de diversidad de la mesa.

¿Qué futuro ves en el peronismo en el distrito?

Creo que la idea de Horacio Alonso fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro distrito, porque lo que se logró fue la unión de un peronismo roto. Para mí es un orgullo y un honor conformar este espacio que tiene como finalidad estar al lado de cada vecino. La división que alentamos es la de los circuitos, para que de una forma logística podamos trabajar en el distrito completo.

¿Cuál crees que fue el logro de la Mesa Peronista en este tiempo?

Lo que pudimos lograr es hablar y poner en debate acciones hechas, para así no volver a cometer los mismos errores. Estamos parados desde otro lugar. Hoy el peronismo está donde tiene que estar, estamos trabajando con cada vecino y escuchar al vecino, lo que pasa en cada casa, nos acerca un poquito más a las raíces que nos dejó nuestro general Perón.

Por prensa Mesa Peronista de Tres de Febrero