Ramón Lanús, el oscuro ex funcionario que quiere jugar la interna de Juntos por el Cambio en San Isidro de la mano de Patricia Bullrich

Con todo ese prontuario, ¿podrá el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado jugar la interna de Juntos por el Cambio en San Isidro?

El 2019 encontró a Ramón Lanús y a Marcos Hilding Ohlsson, del partido vecinalista Convocación por San Isidro, compartiendo un armado electoral local, y compitiendo en el distrito presentándose como la “nueva política”. Sin embargo, eso parece ser solo un slogan, ya que el 2021 nos muestra a muchos miembros de ese espacio con varias causas penales; y a otros vinculados con sectores del crimen organizado, como en el caso de Felipe Viramonte Noguer, ex asesor de la Aduana y candidato a concejal por Convocación por San Isidro, hoy detenido en el marco de una causa de contrabando y lavado de dinero.

Se ha denunciado además una asociación ilícita de la que el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado sería partícipe necesario, cuanto menos, para que un subconcesionario del predio se apropie de la concesión.

También pesa sobre sus espaldas, otra investigación vinculada una contienda generada por el propio Lanús, con la intención de quitarle a la firma Panter la concesión del ex Paseo de la Infanta, y desconociendo 5,5 millones de dólares invertidos por la persona jurídica citada, según el peritaje disponible en el expediente.

La denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público -artículo 248 Código Penal- se da por haber firmado un convenio el 13 de noviembre de 2019, a 27 días de que el ex presidente Macri culminara su mandato, y violar así el artículo 15 bis de la Ley de Fin de Mandato.

El ex funcionario trabajó tanto para Macri como para Horacio Rodríguez Larreta, pero fue este último quien tuvo que ubicarlo en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires por presión del ala más dura del macrismo.

En las últimas horas se lo pudo ver a Ramón Lanús muy activo junto a Patricia Bullrich, luego que esta comenzará a preparar su candidatura para este año. El hombre nacido y cobijado bajo el ala del macrismo, tiene intenciones de jugar la interna de Juntos por el Cambio en San Isidro, espacio que en el distrito comanda el intendente Gustavo Posse. Sin embargo, su pasado no lo ayudaría, ya que su paso por la gestión pública dejó un gran caudal de causas e investigaciones en su contra.

Ramón Lanús, el oscuro ex funcionario que quiere jugar la interna de Juntos por el Cambio en San Isidro de la mano de Patricia Bullrich