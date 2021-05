Sujarchuk recorrió obras de repavimentación y de reconstrucción de veredas en Maquinista Savio

“Los vecinos de Maquinista Savio saben perfectamente todo lo que avanzamos en esta localidad desde que asumimos nuestra gestión. Y saben que siempre les hablo con el corazón, mirándolos a los ojos, respondiendo con obras concretas y no con promesas o globitos de colores. Aunque aún queda mucho por hacer, seguiremos profundizando nuestra tarea para mejorar la calidad de vida del pueblo humilde y trabajador de Maquinista Savio y de todo el partido de Escobar”, finalizó el jefe comunal.

“Por primera vez en la historia, la principal avenida de Maquinista Savio tiene el mismo tratamiento que los paseos de las demás localidades del partido. Por eso la obra finaliza como corresponde, con trabajos integrales de hidráulica, reconstrucción de veredas, reparación de los declives e incluso vamos a colocar luces peatonales. De esta manera, fortalecemos no solo la viabilidad sino también la seguridad y la actividad comercial”, expresó Sujarchuk.