Nuestro horizonte es la inmunidad de los bonaerenses

“Nada me preocupa más que el.

Celebro el rápido accionar del gobernador. Creo necesario arbitrar todos los medios disponibles para acelerar los plazos y llegar al invierno con la mayor cantidad de bonaerenses vacunados. No tengo dudas de que los esfuerzos orientados a lograr la autogestión en materia de vacunación contra el coronavirus darán sus frutos y, a corto plazo, las dosis que se adquieran serán las compradas por todos los habitantes de la provincia para su uso exclusivo.

Mucho se ha dicho sobre las gestiones iniciadas ante los laboratorios internacionales para la compra de vacunas, y de seguro coincidimos en que la tarea de adquirir provisiones propias para los bonaerenses no es sencilla dada la escasez que impera nivel mundial.

Se trata de una iniciativa extraordinaria de nuestro gobernador Axel Kicillof quien, luego que el gobierno nacional habilitara a las provincias a celebrar sus propias negociaciones para la adquisición de las dosis, no tardó en enviar a ratificar a esta Legislatura las facultades y el marco jurídico que le permitan empezar a recorrer ese camino.