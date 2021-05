El intendente Andreotti recorrió las obras de renovación integral de la avenida Libertador

“Agregamos verde, parquizado, cambiamos árboles y sumamos nueva forestación”, detalló, y concluyó: “Queremos una ciudad verde en comunidad con el medio ambiente no sólo desde nuestras avenidas, sino desde nuestros parques y la recuperación de los espacios frente al río, buscando un San Fernando con más espacios verdes cada día para el disfrute de todos los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com