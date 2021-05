Se presentó el Programa Nacional de Compactación de Automotores en Malvinas Argentinas

Por último, Federico Thea, quien se desempeña como secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, declaró: “En Provincia tenemos alrededor de 75 mil vehículos que no podríamos compactar sino es con la ayuda del Estado nacional a través del Ministerio de Seguridad. Esto es una solución en términos ambientales y para las vecinas y vecinos del distrito que, sobre ese terreno, se va a poder pensar en mejores proyectos para la compactación en el futuro, con espacios más reducidos y aprovechar lo demás para desarrollar ideas que tenga el municipio. Esto es un ejemplo de coordinación entre Nación, Provincia y municipio para trabajar en beneficio de la gente”.

“Es un día histórico para Malvinas Argentinas porque se está empezando a recuperar este predio que existe desde el ex General Sarmiento. Con el trabajo de la gobernación y el Ministerio de Seguridad de Nación se van a llevar adelante estas series de compactaciones para de a poco ir sacando los 1300 vehículos que existen en este lugar y que nos va a dar la posibilidad de desarrollar una idea que tenemos a futuro”, dijo Leo Nardini, en referencia al Polo Inclusivo que proyecta construir el municipio en lo que hoy es el “Campo Russo”, lindero al Polideportivo de Los Polvorines.