San Isidro reduce un cincuenta por ciento el pago de tasas a comercios gastronómicos y gimnasios

Para paliar los efectos económicos, el intendente Gustavo Posse hoy firmó un decreto que otorga una reducción del 50 por ciento en la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias a establecimientos gastronómicos -bares, restaurantes, pizzerías y buffets, etc.- y gimnasios en los bimestres de mayo/junio y julio/agosto.

