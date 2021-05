“Estamos defendiendo el bolsillo de los argentinos”, dijo Sujarchuk al presentar el Mercado Federal Ambulante, junto a Paula Español

Por último, Sujarchuk se refirió a su reciente renombramiento como presidente del Consorcio Región Norte 2, organismo que nuclea a los intendentes de los partidos de Escobar, Tigre, Campana, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando y Exaltación de la Cruz. “Es un gran placer trabajar en conjunto con los intendentes de los municipios vecinos, y es un honor volver a presidirlo. He charlado con algunos de ellos que ya participaron del Mercado Federal Ambulante con muy buenos resultados”, dijo el jefe comunal, para luego agregar que “acá nadie se puede hacer el vivo cuando la solidaridad requiere de todos”. “Estamos vacunando, cada vez llegan más vacunas, estamos garantizando la salud y ahora con estas herramientas cuidamos los bolsillos de los argentinos”, cerró.

This site is protected by wp-copyrightpro.com