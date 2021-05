Eduardo Valdés reveló la participación de Horacio Alonso en la conformación del Frente de Todos

Con motivo de homenajear el aniversario del natalicio de Eva Perón, el conductor de la Mesa Peronista de Tres de Febrero, Horacio Alonso, participó de un Zoom junto a figuras destacadas del peronismo, Malena Galmarini, Juan Jose Mussi, Marcela Durrieu y Eduardo Valdés, entre otros. También estuvieron presentes los titulares de los consejos peronistas de los distritos de Almirante Brown y Berazategui.

Por su parte, Juan José Mussi tuvo palabras de elogio hacia la actual titular de AYSA, quien además de resaltar la importancia de Evita para la Argentina y el mundo, llamó a la unidad de todo el justicialismo en este momento de pandemia. Ambos aprovecharon la ocasión para brindar su apoyo al gobierno nacional y provincial ante una oposición que muestra su lado más crítico e intransigente a pesar del difícil momento que se vive a nivel mundial.

La videoconferencia tomó un giro inesperado ante la confesión del diputado Valdés, quien pidió permiso para resaltar y contar un hecho que hasta ese momento solo estaba registrado en la memoria de quienes fueron parte: “Voy a deschavar, con tu permiso Juan José, lo que hizo Horacio Alonso para lograr el Frente de Todos. Horacio un día me vino a ver, él militaba en el espacio del Frente Renovador, y me dijo: “No quiero más Macri ¿Por qué no la vamos a ver a Marcela (Durrieu) para que convenza a Malena (Galmarini), ella a Sergio (Massa) y hacemos la unidad?”. Valdés agregó: “Yo le había contando a Cristina (Kirchner) que había ido a ver a Marcela (Durrieu) y juro que cuando salimos de la casa de Marcela después de una larga charla, le dije a Horacio: Vas a ver que la unidad se hace. Y se hizo”.

Más allá de cierta sorpresa por parte de Alonso, las palabras del diputado probablemente aclaren algunas dudas que parte de la dirigencia peronista de Tres de Febrero tiene sobre el accionar del actual titular de OSDEPYM. Sin dudas la formación de la Mesa Peronista de Tres de Febrero -de la cual Horacio Alonso es mentor- basa su presente y futuro en una consigna básica y fundacional: La unidad del peronismo.

El resumen del Zoom y las declaraciones de Eduardo Valdés se pueden ver acá.

Por Prensa Mesa Peronista de Tres de Febrero