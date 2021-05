Anunciaron la escrituración de las viviendas de Altos de Podestá

La historia del barrio ubicado en la localidad de Pablo Podestá se remonta a 1995, cuando se firmó un Convenio de Permuta entre el Estado Mayor General del Ejército (EMGE) y el ex intendente Hugo Curto para edificar viviendas dentro del predio, que está dividido en cuatro parcelas. Las propiedades se irían entregando y escriturando por varias etapas, pero sólo la primera de ellas se cumplió. Actualmente, de las 2.566 viviendas, únicamente 697 tienen regularizada su situación dominial.

Los vecinos y vecinas recibieron emocionados las noticias de presencia estatal, ya que desde hace más de 20 años viven con la incertidumbre de tener su propiedad, pero no una documentación que lo respalde legalmente.