Juan Andreotti lanzó la tercera edición de “Huerta en casa”, para obtener semillas de temporada

San Fernando impulsa un gran abanico de programas a partir de Eco Sanfer. Al respecto, la secretaria detalló: “El Municipio tiene un programa muy amplio, no sólo de huerta sino en la Reserva de Biosfera, con la recuperación de especies, y el reciclaje, que es muy grande e importante. Y hoy con la gran noticia del inicio de la construcción de la planta de tratamiento de residuos reciclables del distrito. San Fernando va creciendo mucho en todos estos programas en los que cada vez más vecinos participan”.

Y destacó: “Es un muy lindo programa para hacer en casa, para conectarse con el medio ambiente, comer más sano, volviendo a lo natural, y también es una actividad para hacer con nuestros hijos, enseñándoles el valor de la naturaleza y de la vida, en tiempos que hay que cuidar tanto el medio ambiente que es tan importante. No hay destino si no empezamos a pensar en el cuidado medioambiental”.