Tres de Febrero suma una treintena de móviles policiales para reforzar la seguridad

Esta es otra de las iniciativas de Tres de Febrero para colaborar con todo los niveles de gobierno en el cuidado de las familias y el combate a la inseguridad en el conurbano. Se suma a otras iniciativas llevadas adelante por el Municipio, como los destacamentos policiales en puntos estratégicos, el 3F COM, el programa “Ojos en alerta”, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos y la instalación luces para que las calles estén más iluminadas.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, presentó 35 patrulleros que fueron entregados a la Policía Bonaerense y al 3F COM para reforzar las tareas de prevención y seguir mejorando la seguridad en el distrito.

Se trata de camionetas de última tecnología que fueron presentadas por el intendente Diego Valenzuela. Estarán destinadas a la Policía Bonaerense y al 3F COM para realizar tareas de prevención.