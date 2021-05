San Miguel busca reactivar el mercado laboral y lleva la Oficina de Empleo a los barrios

La Oficina de Empleo es un nexo entre la oferta y la demanda laboral local. Por eso articula con los empleadores y los vecinos que buscan trabajo. Pero, a diferencia de una consultora o agencia de Recursos Humanos, no sólo ofrece un servicio de intermediación laboral, sino que asesora, capacita, orienta y acompaña, a través de distintas acciones y programas, como estos operativos que recorren los barrios.

Los operativos se realizan los días lunes, miércoles y viernes y, además de salir casa por casa, la oficina también brinda sus servicios en la delegación del barrio que se visite ese día, de 9 a 15. Allí los vecinos pueden llevar su currículum, registrarse en la bolsa de empleo y anotarse en el “Programa Jóvenes”, destinado a chicos de 18 a 24 años que no tengan trabajo. A través de ese programa, los jóvenes acceden a un curso de capacitación y, posteriormente, a la posibilidad de realizar una pasantía en San Miguel.