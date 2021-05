“La Argentina de los tarifazos quedó Atrás”, afirmó el intendente Martí Insaurralde

“Hacer viviendas no es solamente darle.

Finalmente, Insaurralde aseguró: “La pandemia puso de manifiesto desigualdades preexistentes y la salida de esta crisis depende en gran parte de que lo que hagamos para revertirlas. Las y los trabajadores salen a laburar exponiendo su vida a diario. No se les puede exigir más. La Argentina de los tarifazos quedó atrás. En un contexto tan complejo como éste, los valores de los servicios públicos para usuarios particulares, comercios y pymes tienen que ser justos y razonables”.