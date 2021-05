¿Cómo cambiaron los hábitos en bares y restaurantes de San Isidro con las nuevas restricciones?

La distribución de las mesas es fundamental, con una distancia mínima de 2 metros, y siempre al aire libre. Los socios explicaron que la opción del delivery y take away -modalidades en las que San Isidro fue pionero- sirven para mantener el funcionamiento del negocio, pero explican que están lejos del punto de equilibrio.

Los bares y restaurantes, que no pueden brindar servicio de mesa después de las 19, ofrecen propuestas tanto con platos dulces como salados y distintas bebidas para aplicar de merienda o de una cena temprana.

“Los locales gastronómicos cumplen una función social muy importante para la gente, son lugares de encuentro y también de trabajo. Estamos acatando las nuevas pautas que rigen hasta el 21 de mayo. Debe primar el sentido común, las personas necesitan distenderse, y los comerciantes necesitan trabajar. La idea del municipio es siempre preservar las fuentes de empleo”, resaltó el intendente Gustavo Posse, que se acercó al restaurante Dolce By Blossom para dialogar con los trabajadores y clientes.

Cenas a la tarde, tragos antes de que se ponga el sol, almuerzos más largos. Así se adaptaron los vecinos a las medidas para restringir los contagios de coronavirus. Los comercios gastronómicos no pueden ofrecer servicio de mesa después de las 19.