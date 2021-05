Jorge Macri reconoce y agradece a las enfermeras en su día

En este sentido, el mandatario expresó: “Los más de 400 trabajadores de enfermería que se desempeñan en nuestro sistema municipal son un ejemplo de amor y empatía. En cada centro de salud, ellos están siempre atentos, pensando en los demás, dándoles la contención que necesitan y haciendo todo lo posible para cuidarlos y ayudarlos sin esperar nada a cambio. Nuestro día a día no sería el mismo sin ellos”.

