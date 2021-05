Con la situación del Larcade como tema central, se aprobó la rendición de cuentas en San Miguel

La concejal opositora del Frente de Todos, Marcela Viguera, sostuvo que “la rendición esta llena de irregularidades” y una vez más volvió a insistir en que los ediles no pueden acceder a la clave del RAFAM, desde donde podrían ver los movimientos que se realizan desde el Municipio.

En una sesión mixta transmitida por Zoom, el Concejo Deliberante de San Miguel aprobó la rendiciónde cuentas del 2020. Críticas de la oposición por no poder acceder a la clave del RAFAM y por la situación del Hospital Larcade. Desde el oficialismo destacaron el manejo de la pandemia por parte del intendente.