Siete de cada diez malvinenses se sienten inseguros

“Los vecinos vivimos la inseguridad todos los días pero tal vez no teníamos noción de la magnitud del problema. Con este censo podemos acceder a datos reales que nos permitan organizarnos y tomar iniciativas para que los malvineses vivamos con menos miedo”, aclara el vecino del distrito.

“La inseguridad en Malvinas no sólo afecta nuestras actividades sociales o de recreación, también influye en nuestra vida laboral. A muchos de los vecinos les robaron yendo a trabajar, en diferentes horarios del día. La falta de seguridad obstruye que hagamos lo más digno que podemos hacer, mantener a nuestras familias”, opina Lucas Aparicio.