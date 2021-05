“Hacer viviendas no es solamente darle.

Estos escenarios generan incertidumbre entre los inquilinos ya que los propietarios “se cubren” frente a la inflación y -en algunos casos- piden valores elevados, al margen de la norma, aprovechando que por cada inmueble “hay 10 posibles inquilinos”, agrega Champanier. De este modo muchos dueños optan “por vender sus propiedades para obtener mayores ganancias y así no tener que lidiar” con la Ley de Alquileres.

Así, corriendo delante de la inflación, los propietarios deciden no respetar la ley de alquileres y aplican incrementos descontrolados. En tal sentido el titular de Re/Max Premium señala que “La Ley de Alquileres que se hizo para mejorar la realidad de los inquilinos, en realidad la empeoró porque en vez de dejar un libre mercado hicieron algo totalmente diferente. Si bien las inmobiliarias recomiendan respetar la ley, los acuerdos entre privados quedan al margen. El dueño ahora se cubre por si acaso y muchas veces pide un valor superior porque sabe que por cada inmueble hay 10 posibles inquilinos”.

El setenta por ciento de los propietarios no cumple con Ley de Alquileres y aplica aumentos no permitidos