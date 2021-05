Posse habló con los vecinos sobre el amparo por las clases presenciales

Para cerrar el encuentro, el intendente Posse aseveró que a la espera de que el fallo sea favorable, la idea es que no sea obligatoria la presencialidad ni tampoco la virtualidad en la educación. “No vamos a imponer ninguna de las dos cosas, sino que sea opcional”, aclaró.

“La evidencia es contundente en San Isidro, las escuelas no son un foco de contagio”, afirmó Viaggio. Además, explicaron que cuando los chicos están en las escuelas, se puede hacer un seguimiento y control sanitario de los alumnos y sus familias.

Desde el Municipio sostienen que el decreto nacional es “irracional”, y que genera mayor prejuicio que el daño que pretende evitar. “Las experiencias de apertura escolar no se correlacionan con un aumento de infectados”, indicaron. Y agregaron que la medida adoptada por el gobierno nacional no tiene el origen de contagios en las aulas, sino que intenta disminuir la circulación viral.