El Municipio de Tigre rindió homenaje al cabo Segundo Jorge Eduardo López en Troncos del Talar

El Municipio de Tigre homenajeó al cabo Segundo Jorge Eduardo López, a 39 años de la gesta de Malvinas. El soldado, fallecido en combate el 1 de mayo de 1982, era oriundo de la localidad de Troncos del Talar, lugar donde se realizó el emotivo acto. Participaron de la iniciativa la concejala Gisela Zamora, autoridades de Prefectura Naval y ex combatientes.

En el marco del 39 aniversario de la gesta de Malvinas, el gobierno local organizó un acto conmemorativo en el que se destacó la figura del soldado tigrense caído el 1 de mayo de 1982. La iniciativa, realizada en plazoleta que lleva su nombre, contó con la participación de la concejala Gisela Zamora, Prefectura Naval y ex combatientes.