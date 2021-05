El intendente de José C. Paz,.

Un vehículo fue arrollado por una formación del tren San Martín este martes cerca de las 11:30 de la mañana, cuando su conductor intentó pasar con la barrera baja por el paso a nivel de la calle Piñero, en José C. Paz, lo que provoco demoras en el servicio.

Una formación del tren San Martín embistió a un auto en José C. Paz

José C. Paz