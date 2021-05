Más obras en el partido de Ituzaingó: Puesta en valor de la avenida Néstor Kirchner

A su vez, Descalzo afirmó “Esta obra se enmarca dentro de la puesta en valor integral de calles y avenidas que venimos llevando adelante en todo Ituzaingó. En este contexto que estamos atravesando, la obra pública cumple un rol fundamental, no sólo para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, sino también para reactivar el entramado productivo y económico, generando nuevas fuentes de trabajo”.

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill; y el subsecretario, Edgardo Depetri, junto a Martín Rossi, secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente municipal, recorrieron el avance de la puesta en valor integral de la avenida Néstor Kirchner, ex Rivadavia.