Ituzaingó: Puesta en valor del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia

La Marta Pérez expresó al respecto: “Es una obra muy esperada, en un lugar donde se trabaja mucho con niños, adolescentes, con sus familias. No solo es remodelación, sino también ampliación y aprovechamiento de muchos sectores que no era posible utilizar en otro momento. Estamos felices de que esta obra se lleve adelante y que la podamos aprovechar con todas las necesidades que tiene el pueblo de Ituzaingó”.

Las obras que se están llevando a cabo en el edificio ubicado en Belgrano 21917 incluyen no solo la remodelación edilicia de los espacios que ya eran utilizados, re acondicionándolos y volviéndolos más aptos, sino que además comprende la ampliación de nuevos espacios al aire libre, lo que permitirá adaptarse a las necesidades de este nuevo contexto debido al coronavirus.