Sujarchuk reasumió la presidencia del consorcio Región Norte 2, que se reunió para analizar la situación sanitaria

En tanto, Abella manifestó que “la pandemia nos ha puesto a prueba, no solamente a nosotros como intendentes sino a toda la sociedad, en función de cómo abordar y resolver los problemas diarios que tiene cada familia, y en este sentido, celebro que sigamos reuniéndonos para trabajar en conjunto, conscientes de que aquí la política partidaria es lo que menos importa, y lo primordial es llevar soluciones a los ciudadanos y ciudadanas”.

“El eje central del encuentro pasó por analizar la situación sanitaria y epidemiológica en el contexto de esta segunda ola de contagios, con la preocupación por el estado del sistema de salud y con el compromiso de redoblar esfuerzos para seguir aumentando la cantidad de camas, fortalecer la atención y todas las medidas de cuidado. Como digo siempre, los limites distritales no son limites sociales y todos nuestros vecinos visitan diariamente el distrito de al lado. Seguiremos desarrollando políticas públicas conjuntas porque el trabajo colectivo nos une, nos enriquece y fundamentalmente mejora la calidad de vida de nuestras poblaciones”, explicó Sujarchuk al finalizar la reunión, en la que también se compartieron experiencias de gestión que hacen a otras áreas importantes como seguridad, economía, obras públicas y turismo, además de acordar que en el próximo encuentro se incorporará al municipio de Exaltación de la Cruz como miembro pleno.