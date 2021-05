Malvinas Argentinas: Nuevo encuentro de los intendentes de la Región Norte 2

El intendente de José C. Paz,.

Por su parte, Juan Andreotti, expresó: “Aunque no nos veíamos, veníamos trabajando de manera conjunta y solidaria para enfrentar la pandemia. Y lo seguiremos haciendo para superar esta segunda ola y trabajar los temas que nos unen, como la seguridad, por ejemplo, brindando una mejor calidad de vida a todos nuestros vecinos”.

Nardini afirmó: “Veníamos retrasando esta reunión por la pandemia, pero teníamos que recomponer las autoridades. Me toca salir de la presidencia y darle paso al intendente de Escobar, y pudimos charlar diferentes temas que nos interesan. La pandemia es el punto principal, hablamos sobre las medidas que vamos tomando desde los municipios para detener los contagios. Mirando de cara al futuro, trabajando de manera articulada. No hay límites geográficos, la gente va y viene todo el tiempo y eso nos lleva a tomar acciones conjuntas que tengan que ver con cuidar la vida de nuestros ciudadanos”.