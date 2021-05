Malena Galmarini visitó la Escuela de oficios “Mejor Tigre”

Al finalizar la visita, Galmarini expresó: “Como siempre, venir a Tigre es lo más lindo que me pasa. Estar hoy acá, en este lugar donde hay un montón de personas que están aprendiendo oficios para poder ganarse la vida. Quiero agradecerle a Lázaro y a todo su equipo. Hoy están haciendo unas parrillas y tachos de basura, en el taller de herrería, pero tienen también un montón de otras clases, así que los invitamos a que se sumen y aprendan un oficio”.

