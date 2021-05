Motociclista cruzó mal, zafó de chocar pero terminó estampado contra una parada

El modo de conducir vertiginoso y fuera de toda reglamentación vial, en ocasiones causa accidentes, como el que le sucedió al desafortunado conductor del rodado que el miércoles por la noche, por no respetar la derecha, terminó herido tras esquivar un auto e irse contra una parada de la línea 441.

Ocurrió el miércoles por la noche en la intersección de Domingo Trole y Coronel Olavarría, en el barrio Parque Castaño. El motociclista no respeto el paso de un auto con prioridad de cruce, y por esquivarlo terminó estrellado contra una parada de colectivos.