Murió el reconocido abogado sanmartinense José Novello

En 2008, Novello defendió al entonces director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Martín, José ‘Cuqui? Gómez, quien fuera años después mano derecha del ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Gómez fue sentenciado por “abuso sexual y acoso laboral”.

