‘Poliuber’ mató a un adolescente que quiso asaltarlo en Garín: Hubo protestas

“Hay testigos que dicen que vieron que uno de los jóvenes efectuó disparos en distintas direcciones, por eso no se descarta que pueda haber provenido de cualquiera de las dos armas”, añadió al respecto un vocero.

Es que todavía no pudo determinarse si el disparo que mató al asaltante partió de su pistola reglamentaria o si, en realidad, salió del arma de uno de sus cómplices.