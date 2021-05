Fernández, Kicillof y Achával celebraron en Pilar haber llegado a los tres millones de vacunados​ en la Provincia

Kicillof y Achával recorrieron con la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el vacunatorio del kiómetro 46 de la autopista Panamericana. Por teleconferencia participaron del acto el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco; y otros intendentes bonaerenses. El vacunatorio posee la potencialidad de atender 1200 turnos de vacunación diarios y se encuentra localizado en una ubicación privilegiada que permite un rápido acceso desde los distintos puntos del distrito. Además, el Municipio provee de la movilidad necesaria para acceder al centro para aquellos que la necesitan o no la poseen.

“Me llena de alegría que hoy Carlos tenga la posibilidad de recibir la vacuna número 3 millones” expresó Fernández mediante teleconferencia. “Felicito a Axel el trabajo espléndido que ha hecho junto a su equipo”, dijo, y agregó: “Es magnífico el trabajo que ha hecho Federico con ese centro donde pueden testear y vacunar a los bonaerenses, algo que los vecinos deben estar reconociendo. Seguimos trabajando para que se vacunen millones más. Les pido que no bajemos los brazos”. El presidente finalizó sosteniendo que “la vacunación es una esperanza para todos”.