“Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”, dijo el presidente Fernández

En esa línea, ponderó la implementación del Aporte Solidario y agradeció “a cada uno de los que pagó, porque en un momento de emergencia ellos fueron solidarios y los argentinos debemos tener gratitud con esos que acumularon riqueza trabajando, produciendo, heredando, lo que sea, pero cuando le pedimos un esfuerzo hicieron el esfuerzo y debemos estar agradecidos y debemos lamentar el egoísmo de otros que dicen, con esta realidad, en esta situación, ‘no me toquen un centavo’, cuando en verdad acumulan muchísimos centavos”.

“Yo ahí lo que pido, perdón por la vehemencia, pero es la vehemencia de la preocupación, del dolor y del afecto, yo ahí lo que pido es que por favor el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, no algunos, y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que son los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir”, indicó el mandatario.

Y apeló a que “la puja sectorial de algún encuentre un límite, un punto donde solidariamente diga basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan”. “Sino todo el esfuerzo que hacemos tratando de poner recursos en los que la están pasando mal terminan pasando la aspiradora los poderosos, se terminan llevando el dinero y no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo”, enfatizó.

“Hay una economía que crece y cada vez que la economía crece empieza la disputa por ver quién se lleva la mayor tajada de ese crecimiento, ahí es donde a uno le apena mucho ver lo que pasa: porque yo celebro que los precios internacionales de los commodities crezcan, que la carne argentina sea tan demandada, pero lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como los pagan los que requieren nuestros alimentos. Lo que no celebro es que la carne de los argentinos, los argentinos la paguemos como la pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo”, afirmó el presidente.

“A pesar de la pandemia no cedimos en la lucha contra el hambre, en ese contexto nunca bajamos los brazos, nada me preocupa más que el hambre de los argentinos, y más cuando los chicos y las chicas menores de 14 años, 6 de cada diez de ellos, están bajo la línea de pobreza”, indicó el mandatario.

“Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”, afirmó esta tarde el presidente Alberto Fernández en el marco de una reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, en la que anunció que la tarjeta Alimentar ampliará su alcance a niños y niñas de hasta 14 años y que su monto pasará a ser de 6 mil pesos para madres con un hijo, de 9 mil pesos para madres con dos hijos y de 12 mil pesos para tres hijos o más.

“Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”, dijo el presidente Fernández