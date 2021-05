Reconocimiento a Delfina Merino y Hugo Porta como deportistas destacados de la provincia de Buenos Aires

Hugo Porta es ex jugador de rugby, formado en el Club Banco Nación. En 1971, con 20 años, el seleccionado argentino de rugby, “los Pumas”, lo eligió como medio scrum, mientras se preparaba para el sudamericano. Es considerado el mejor jugador argentino de la historia. Desde 2008 es miembro del salón de la fama de la “World Rugby”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, junto al senador provincial Gabino Tapia, y el secretario de Deportes municipal, Fabián Turnes, recibieron a los deportistas oriundos de Vicente López para destacar su labor deportiva, no solo a nivel provincial, sino nacional e internacional.