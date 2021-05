Denunciaron penalmente a Kicillof por los controles sanitarios en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires

“Las autoridades de la Provincia ya anunciaron que este fin de semana habrá nuevos controles, la historia se va a volver a repetir, y tenemos que poner un freno. Quedó demostrado que estos controles no sirven para nada y que son totalmente abusivos, ya que el horario de restricción de circulación actual es entre las 20 horas y las 6 del día siguiente”, advirtió de la Torre.

Al respecto, la presidenta de la organización, Jimena de la Torre, afirmó: “Estos supuestos controles, que empezaron el fin de semana pasado en forma injustificada y sin ningún tipo de coordinación ni aviso previo, no sólo provocan importantes demoras y malestar en todas las personas sino que atentan contra el derecho a la libre circulación”.