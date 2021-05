Leo Nardini visitó la obra de la calle Villa de Mayo

El intendente de José C. Paz,.

“Los vecinos reclamaban que no podían acceder al pavimento. Había que hacer la hidráulica previamente para que quede como corresponde, y de a poco ir haciendo la conectividad necesaria para que nuestra gente pueda vivir dignamente y que sepa que su lugar avanza, que Malvinas Argentinas está más linda y que se sientan orgullosos de vivir en nuestro distrito”, finalizó Leo Nardini.