San Isidro recomienda mantener ventilados los ambientes para prevenir el coronavirus

En cuanto al uso de aires acondicionados, desde el Ministerio de Salud de la Nación explican que los equipos tipo split no realizan un recambio de aire con el exterior. “Por lo tanto, las concentraciones de aerosoles pueden aumentar significativamente en ambientes climatizados por estos equipos. La única forma de lograr una dilución de aerosoles es permitiendo el ingreso de aire del exterior”, aseguran.

This site is protected by wp-copyrightpro.com