Thea se reunió con Otermín y expuso ante concejales en el Foro Legislativo del Frente de Todos

“Hay que profundizar una línea conceptual y orgánica en relación a las herramientas jurídicas y legales que tienen impacto no solo en la macropolítica sino en la vida cotidiana de todas las personas”, añadió el secretario general de Gobierno, y adelantó la presentación de “iniciativas legislativas para mejorar el sistema judicial bonaerense”.

Durante su exposición, Thea analizó el contexto político vigente. “Así como debatimos políticas sociales, políticas de vivienda, políticas de infraestructura, tenemos que poder debatir política judicial”, dijo. Asimismo consideró: “El activismo judicial en la Argentina va en una línea muy preocupante. Algo que no está funcionando de la mejor manera en un sistema muy complejo que tenemos que desandar y discutir. Lo que resolvió ayer la Corte Suprema respecto de las clases presenciales me parece que es el colmo de la intromisión en una política pública con la gravedad de que se da en el marco de una pandemia inédita”.