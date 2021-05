¿Hubo sobornos a periodistas en Morón?

Días atrás se filtró en las redes un mensaje que insinuaba un posible soborno a periodistas en Morón. El mensaje, que tuvo una viralización vertigionosa en Twitter alentado por las cuentas vinculadas al macrismo, reproducía una captura de pantalla en la que el director de Prensa del Concejo Deliberante local, Claudio Burlando, se comunicaba con un tal ‘Oshhkar’ para pasarle un listado de periodistas regionales acompañados de cifras. Además de los nombres de los periodistas, mencionaba a un tal ‘Martín’ que tal vez “se iba de ministro”.

El encargado de hacer público el confuso mensaje de Whatsapp no fue otro que el propio Burlando, que posiblemente atareado, se equivocó de destinatario y, en lugar de escribirle a ‘Oshhkar’ envió por error la nómina de periodistas a una de sus listas de difusión, con lo que el mensaje que debía ser privado terminó en manos de cientos o miles de contactos. El yerro no tardó en llegar a la oposición, y de allí a las redes sociales, donde la cuenta @Alerta140 lo reprodujo en un tuit, alcanzando una repercusión inédita e inmendiata de miles y miles de usuarios, muchos de ellos trolls y haters.

A esa altura, los huecos informativos que hacían confuso el fallido mensaje de Burlando a ‘Oshhkar’ fueron llenados con datos falsos para instalar la fake news, y Burlando fue señalado como director de Prensa del Municipio de Morón y no del Concejo Deliberante, que es donde trabaja al servicio del presidente de ese cuerpo, el renovador Jorge Laviuzza. Así, en el mismo viralizado tuit se agrega que “la oposición aguarda las explicaciones del secretario de Comunicación, el sabbatellista @torrillate.”

A pesar de conocer que la persona señalada no tenía relación con el área en cuestión, concejales de Juntos por el Cambio se sumaron a la difusión, acusando de comprar voces a Fernando Torrillate, al intendente Lucas Ghi y al ex intendente y jefe político de ambos, Martín Sabbatella, a quien vincularon erróneamente con el potencial ministro, de nombre “Martín”, que aparecía en el mensaje del jefe de prensa del HCD.

En épocas donde los grandes medios están en el centro de la polémica por la difusión de noticias falsas sin el chequeo previo que impone la rigurosidad periodistica, varios periodistas, como Eduardo Feinmann -Radio Rivadavia y La Nación+- se sumaron a la difusión de la confusa información, señalando que quien punteaba el pago a periodistas era el director de prensa del Municipio, cuando se trataba del jefe de prensa del Concejo Deliberante.

¿Por qué se trataría de una falsa noticia?

En primer lugar, aunque caben las sospechas, nada indica que las “3 o 5 lucas” que aparecen en el mensaje se refieran a montos de sobornos a esos periodistas. Es una denuncia muy grave que contrasta con las explicaciones brindadas por Claudio Burlando al día siguiente. “El citado mensaje tenía por destinatario un compañero con el cual estamos dándole forma a la idea de un medio digital, por tal motivo, envié un listado de periodistas que consideraba idóneos para participar del mencionado proyecto”, remarcó.

El hombre de Jorge Laviuzza también se ocupó de aclarar que “no están involucrados funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal, dado que es un órgano institucional distinto del Deliberativo, sin injerencia alguna en mi área”. Queda a las claras esa situación al momento que, desde diciembre, el Ejecutivo quedó en manos del sabbatellista Lucas Ghi -Nuevo Encuentro- y el Concejo Deliberante a cargo del massista Laviuzza -Frente Renovador- espacios y dirigentes que, al menos hasta hoy, mantienen muy buena relación, más allá de la autonomía de las decisiones de cada frente.

La primera parte de la explicación de Burlando, si bien puede ser una excusa para tapar el affaire, también resulta creíble. El prensero del HCD viene del universo de los medios locales y no resulta atípico que esté planificando el surgimiento de un nuevo medio digital, como un emprendimiento privado. Refuerza esa hipótesis lo escaso de los montos consignados, cuando cualquiera de esos colegas o medios reciben pautas en sus productos con tarifas 5 o 10 veces más altas que esas. Lo irrisorio de las cifras despertó incluso la burla de los propios impulsores de la falsa noticia, que en Twitter se mofaron de periodistas que se “venden por menos de 20 dólares”.

Fuentes periodísticas de Morón dieron a este medio algunas pistas para explicar el burlandogate, como llaman al escándalo en los pasillos del Concejo Deliberante: “El ‘Oshhkar’ que aparece en el mensaje también es un periodista moronense, militante del Frente Renovador y colaborador de Martín Marinucci en Trenes Argentinos. A ese ‘Martín’ se refería el mensaje de Whatsapp filtrado.

Marinucci, titular de Trenes Argentinos, sonó fuerte como posible reemplazante del ex ministro de Transporte, el dirigente renovador Mario Meoni, fallecido en un accidente automovilístico el 23 de abril. Finalmente, el elegido para ese cargo fue otro massista, el responsable de Infraestructura de la misma empresa estatal ferroviaria, Alexis Guerrera.

Las mismas fuentes moronenses descartaron que el sabbatellismo tuviera alguna vinculación con el caso. “Fernando Torrillate maneja una caja gigante para pautas publicitarias desde su Secretaría. No necesita pagarle 3, 4 o 5 mil pesos a nadie, porque todos esos periodistas reciben montos mucho más grandes desde la municipalidad”, indicaron.

Por su parte, el propio secretario de Comunicación de la Comuna se distanció del conflicto y aseguró no mantener vínculos laborales con Claudio Burlando. “El director de Prensa del HCD -a quien conozco poco desde hace unos meses y con quien no tengo ningún trato cotidiano- no depende de mí Secretaría, no es parte del Departamento Ejecutivo municipal que encabeza Lucas -Ghi-”, señaló en un mensaje enviado a los medios de comunicación. No obstante , Torrillate se ocupó de ponderar a su colega del deliberativo local: “Tengo una buena consideración suya, asentada en su buen desempeño como prensa del Concejo Deliberante”.

Entre la torpeza y el aprovechamiento político, el Frente de Todos de Morón, que parece estar consolidado detrás el gobierno de Lucas Ghi y con buenas perspectivas electorales frente a una oposición descabezada, sin líder ni conducción, tuvo de igual forma un terremoto interno, sacudón que puede dejar heridos y a algún funcionario fuera de juego.