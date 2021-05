La presencialidad en las aulas, el mayor pedido de los vecinos ante Graciela Camaño, Jesús Cariglino y Martín Jofré

Esta tarde, la diputada nacional del frente Tercera Posición, Graciela Camaño, visitó junto al concejal local Martín Jofré, el club “Estrella de oro” de Caseros, donde escuchó a los vecinos en su mayoritario reclamo relacionado a las dificultades que presenta para las familias la virtualidad en la educación. Del encuentro participó el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

Con mucha claridad, distintos padres de alumnos de escuelas de Tres de Febrero le hicieron saber a la diputada lo complejo que resulta la educación a través de la plataforma zoom, dado que la tecnología no está al alcance de todos los hogares.

También expusieron, con congoja, las consecuencias psicológicas que ya perciben en sus hijos, luego de un año y medio de falta de sociabilización escolar, además de los problemas que surgen para los padres tener que suplantar el rol de los docentes.

“La situación es muy triste”, comentó la diputada, afligida por los testimonios de los vecinos “que viven las penurias de una peste, y de un desgobierno”.

Para Camaño, la pandemia se manejo “pesimamente mal”, y la mayor incompetencia esta “en la vacunación, porque según lo anunciado, en julio deberíamos tener un número mucho más importante de argentinos vacunados, y con la segunda dósis”.

La legisladora señaló que “se está cuestionando la manera en que se administró la pandemia en los países donde los gobiernos creían que podían manipular el miedo de la gente, y encerrarla sin ninguna estrategia”.

La ex ministra de Trabajo considera que tendrá consecuencias electorales, como también para los gobiernos que “ningunearon la pandemia, y dejaron que la gente vivan momentos de sosobra, grandes contagios y cantidad de muertos”.

Camaño tuvo críticas en redes sociales al respecto de cómo interpretó el gobierno el fallo del a Suprema Corte que sostuvo la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para determinar la continuidad de las clases presenciales.

“Lo más importante que dice la Corte es que tienen que dialogar los políticos en un marco federal”, algo a lo que el gobierno actual “cada vez se aleja más, principalmente el presidente de la Nación”.

Por su parte, Jesús Cariglino dijo que la foto de la unidad del gobierno nacional, de la que también formó parte su ex conductor Sergio Massa, le dejó sabor a poco.

“Hay una mala administración, desde lo económico, desde lo sanitario, con obras sin terminar, como las casas de Ensenada que hoy inauguraron sin terminar, la vieja costumbre del kirchnerismo”, manifestó el ex jefe comunal de Malvinas Argentinas, quien también tuvo duras palabras para sus ex compañeros intendentes, quienes “dejaron de ser barones del conurbano para pintarse los labios y usar tacos”, por la sostenida defensa del proyecto del Frente de Todos.

El concejal Martín Jofré, desde su lugar, dijo que es muy importante que los dirigentes nacionales escuchen a los vecinos, a los que las prioridades pasaron a ser otras, como el derecho a la educación de sus hijos.