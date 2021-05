San Isidro exime del pago de tasas a transportistas escolares habilitados para este ciclo lectivo

Por otro lado, por no haberse logrado el consenso necesario, vuelve a comisión el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo el llamado a licitación pública para la contratación de un sistema de estacionamiento medido.

La ordenanza, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de San Isidro, beneficiará a una actividad cuyos trabajadores continuaron invirtiendo en el mantenimiento de sus unidades, a pesar de no poder desarrollar ningún tipo de tareas en este periodo de pandemia.