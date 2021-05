San Miguel acordó un 42 por ciento de aumento con los sindicatos municipales

El intendente de José C. Paz,.

El intendente Jaime Méndez acordó un incremento salarial del 42 por ciento de aumento para todo el personal municipal de San Miguel, a través de una paritaria sellada ayer con el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, y el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel.