La policía de Tres de Febrero detuvo a dos personas en pleno robo en Caseros

La policía de la comisaría cuarta de Villa Pineral, Caseros, detuvo a un joven de 18 años y a su cómplice de 35 luego de que intentaran robarle a mano armada la camioneta a un comerciante en Tres de Febrero. Si bien quisieron sustraerle su Volkswagen Amarok, no lo lograron y huyeron a pie únicamente con la llave del vehículo.

