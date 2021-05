San Fernando continúa instalando campanas de “Botellas de amor” para reciclar plásticos de un solo uso

El Municipio ya cuenta con 8 campanas rojas de “Botellas de amor” de materiales no reutilizables separados por vecinos para confeccionar madera plástica como parte del plan integral Eco Sanfer para cuidar el Medio Ambiente. “Como nos pidió el intendente Juan Andreotti, seguimos avanzando en la instalación de eco puntos para que todos los vecinos tengan uno cerca de su casa. Este programa es importante porque es el primero que trata el reciclaje de los residuos de un solo uso que de lo contrario irían al relleno sanitario normal”, destacó la secretaria Eva Andreotti.

