Galmarini, Thea y Valenzuela recorrieron las obras que permitirán que Tres de Febrero llegue al cien por ciento de cloacas

En esa línea, la presidenta de AySA mencionó la decisión del gobierno nacional de llegar a los barrios populares, en este caso, de Tres de Febrero: “Son alrededor de 15 o 16 barrios populares que no tiene red ni de agua ni de cloaca, y que a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro Gabriel Katopodis, desde AySA, que no es obligación ni responsabilidad, pero si creemos que hay una responsabilidad ética de llegar a los más humildes y los barrios más populares”. “Nosotros tenemos en este momento 767 obras”, expresó, y concluyó: “Como gobierno nacional, popular, nos preocupa que la gente de verdad tenga los servicios. Porque de esa manera en serio se está ocupando de la salud, del medioambiente, del desarrollo local, del desarrollo industrial y del desarrollo económico”.

“Todos coincidimos en que esto es una prioridad y que, cuando se trata de asuntos de importancia que beneficien a la comunidad, no puede haber grieta”, aseguró.