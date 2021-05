El Mercado Federal Ambulante pasó por Morón

Al concluir la recorrida, la secretaria de Comercio Interior señaló que “con este programa buscamos acortar la cadena entre productores y consumidores para acercar a los barrios de todo el país alimentos a precios mucho más accesibles”. “En esta primera etapa vamos a llegar a los municipios del conurbano bonaerense con bolsones, para evitar aglomeraciones en esta situación de pandemia. Luego, tenemos la expectativa de que estén los puestos de feria, no solo con frutas y verduras, sino también con otros productos frescos como carne y lácteos y poder llegar a todas las provincias”, añadió.

En este sentido, el jefe comunal desarrolló que “esta estrategia coordinada con la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Paula Español, se inscribe en el marco de una relación de trabajo articulado y sostenido en el tiempo desde el inicio de la gestión, con quienes llevamos adelante este y otros programas, porque si hay una máxima que se ha establecido en estos tiempos es que nadie se salva solo, no hay margen para medidas unilaterales, aisladas, individuales”. “Hay que pensar en articular permanentemente y eso es lo que venimos haciendo con todos los programas que tiene el Estado nacional en materia de acceso a productos de la canasta básica”, remarcó.

Esta mañana, el intendente Lucas Ghi y la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Paula Español, recorrieron el Mercado Federal Ambulante, que se instaló en la Plaza San Martín de Morón. Durante la visita, también los acompañó la jefa de Gabinete de la secretaría nacional, Georgina Pessagno; el presidente del Mercado Central de la Provincia, Nahuel Levaggi; y el ex intendente y actual presidente de Acumar, Martín Sabbatella.